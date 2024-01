Terzo singolo per Calcutta

Il suo ultimo album, “RELAX”, uscito lo scorso autunno è già certificato disco di PLATINO ed ora ci regala un terzo singolo, il primo per il 2024, “Giro con te”, un brano malinconico dal sapore dolceamaro, in pieno stile Calcutta.

Ad accompagnare il pezzo anche il video, che vede l'artista collaborare con Luis Sal, scomparso dalle scene dopo la famosa lite con Fedez, il quale mette in scena una sorta di viaggio nel tempo, in cui il se stesso di oggi, torna a trovare il suo alter ego adolescente per aiutarlo a risolvere una questione pratica.









Calcutta, a partire da Giugno sarà nuovamente in tour presso le principali città italiane per proporre dal vivo “RELAX” , insieme ai classici del suo repertorio.

La prima tappa è prevista per il 22, presso Lignano Sabbiadoro. Procederà poi con Bari, Roma, Alba, Ferrara, Lucca, Verona, Milano, Alghero, Cosenza, Palermo, per concludere il 28 Luglio sullo sfondo del Planet Arena Templi di Paestum.