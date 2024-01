Thirty Seconds To Mars con Avalanche

Un 2024 che si apre alla grande quello dei Thirty Second To Mars e che prevede già appuntamenti entusiasmanti per il gruppo e per i suoi fan.

Lo scorso Novembre, infatti, il premio Oscar Jared Leto, nel compiere un'impresa quasi eroica con la prima scalata dell'Empire State Building a New York, annunciò il progetto del Seasons 2024 World Tour.









Due le tappe previste anche in Italia presso l'Unipol Arena di Bologna e il PalaOlimpico di Torino, rispettivamente il 24 e 25 Maggio.

In apertura d'anno, però, ad anticipare il tour in questione arriva anche un nuovo singolo, il terzo presentato dall'uscita dell'album “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day”, il cui titolo è “Avalanche”, un invito a correre dei rischi e a non temere di avventurarsi nell'ignoto per raggiungere il successo e la realizzazione.