La musica che mette ko le zanzare

Può una canzone liberarci da spray e creme per tenere lontano le zanzare? Sembrerebbe di si. Ad esempio la musica elettronica sembra abbia il potere di stordire le zanzare come accade utilizzando gli spray. Certo che se la cosa fosse confermata potremo dire addio in modo definitivo a zanzariere, zampironi, spray, piastrine e marchingegni dai magici poteri repellenti. Un gruppo di scienziati asiatici ha studiato il comportamento delle zanzare ascoltando musica elettronica.

Naturalmente vanno fatti dei distinguo perché non tutta la musica elettronica ha lo stesso effetto sugli insetti. Gli esperti hanno analizzato il comportamento di questi fastidiosi animaletti facendo ascoltare loro Scary Monsters And Nice Sprites di Skrillex. Gli scienziati, provenienti da Giappone, Thailandia, Malesia e Indonesia, hanno osservato che le zanzare hanno diminuito della metà le loro punture alle persone presenti ma anche gli accoppiamenti con i maschi della loro specie, rispetto a quando c’era silenzio in sottofondo. Per ora Skrillex sembra già essere un buon rimedio.