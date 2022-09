C’è la sua tomba al cimitero ma la persona è ancora viva

Se pensavate di averle viste tutte, fermatevi un secondo e pensate che ci sarà sempre qualcuno che sta avanti a voi con idee bizzarre e messa in opera delle stesse. Siamo a Gela, provincia di Caltanisetta in Sicilia, nel cimitero del posto c'è una tomba, un loculo per essere precisi, che appartiene ad un "vivo".









Con tanto di lapide in marmo, completa di tutti i dati che di solito si trovano su una lastra cimiteriale, foto, nome, cognome e data di nascita. Unico dato mancante, la data della propria morte, perché il 56enne a cui appartiene il loculo gode di ottima salute, ma ha già pagato anche, il funerale.....il suo.

La storia può sembrare alquanto bizzarra e macabra, ma nasconde un filo conduttore logico, infatti, non avendo più persone a lui care in grado di occuparsi delle sue esequie, ha deciso di programmare nei minimi dettagli ogni aspetto successivo alla propria morte, anche se ancora in vita e gode appunto di buona salute. E ha pensato proprio a tutto persino a far incidere anche un epitaffio a lui dedicato.