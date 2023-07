La nuova follia finlandese l'hobbyhorsing

Una gara di equitazione senza cavallo, sembra una contraddizione bella e buona invece si tratta di hobbyhorsing. Va specificato che Nessun animale è stato sfruttato e non esiste alcun rischio di gravi cadute. In Finlandia l’equitazione si fa a quanto pare senza cavalli.

Nel Paese scandinavo questa recente disciplina, che piace tanto agli animalisti in quanto cruelty-free, sta appassionando le giovani generazioni, in particolare fra le ragazzine. Iniziato come gioco una decina di anni fa, col passare del tempo, però, quell’idea ha ottenuto un grande successo, attraendo sempre più bambine e ragazze.

Circa un mese fa, si sono tenuti i campionati annuali di questo originale sport l'hobbyhorsing. L’evento, giunto già alla sua decima edizione, si è concluso con un record di partecipanti. Ma in cosa consiste? Chi si iscrive alla manifestazione gareggia cavalcando un bastone di legno con la testa di un cavallo di stoffa.

Quest’attività, però, non si limita solo alla competizione con tanto di percorso ad ostacoli. Gli amanti dell’hobbyhorsing si dedicano alla realizzazione delle teste degli equini, personalizzandole secondo il proprio gusto: con la criniera bianca, nera o marrone o con simpatici accessori come cappellini.