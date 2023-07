Torna il Furby

A volte ritornano e se poi accade per un buon motivo è una buona notizia.

Era il 1998 quando, dopo il fenomeno Tamagotchi, Hasbro decise di lanciare un giocattolo interattivo basato su un concetto simile: un animaletto da accudire quotidianamente e capace di interagire col mondo circostante, si chiamava Furby.

Dopo 25 anni dal lancio del giocattolo che, ben presto, sarebbe diventato un'icona mondiale, il successo del peluche interattivo non sembra essere finito.

Per celebrare il primo quarto di secolo, l'azienda produttrice ha confermato il ritorno di Furby con un nuovo modello ampliato, che arriverà in due colorazioni per offrire a bambini e bambine un nuovo compagno inseparabile.