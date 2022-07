Accettazione di se, comprese le proprie fragilità, autodeterminazione sono questi gli ingredienti di "Diva" il nuovo brano de La Rappresentante di Lista. Tutti possono sentirsi dive e divi così come sono nella loro naturale essenza e hanno il diritto di seguire i propri sogni senza essere ridicolizzati perchè non rispondenti ai clichè più comuni.

Rispetto per le diversità e inclusività che poggiano sulla libertà di fare ciò che si desidera mettendo a tacere quel diavoletto giudicante che c'è in ognuno di noi e che spesso ci tarpa le ali. Dunque emancipazione che si conquista a piccole tappe, a tu per tu con la nostra intimità, ma che ci permette di far fiorire la "Diva" che esiste dentro ognuno di noi.









La copertina del brano prende ispirazione dalle scritte sulle braccia di Courtney Love che si auto marchiava come bitch o ancora come witch.

La Rappresentante di Lista - Diva

"Spesso mi capita di essere io la voce feroce, la lingua pungente, l’occhio infido. Mi spremo, mi accartoccio, crollo e mi rialzo. Sono soddisfatta di rado. Spesso mi capita di essere io la voce bastarda che si crede una merda, troppo fragile, così tanto che le dita lasciano sparire il mondo tra le dita senza che nulla mi rimanga in mano. Da un po’ ho smesso di preoccuparmi di chi ha qualcosa da ridire. Sapessi quante me ne dico già da sola… Cosa credi di potermi fare? Non mi sono abituata: mi sono corazzata. È pesante questa corazza? Sì. È sempre difficile stare in piedi? Sì. Capita anche a voi? Può darsi. Per voi è più facile? No. Ma cosa abbiamo in comune adesso? Che adesso noi siamo DIVE."