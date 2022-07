"Una notte che vola via" il biglietto da visita di Adelmo Fornaciari

1'30 lettura

Adelmo Fornaciari nasce a Reggio Emilia il 25 settembre del 1955, si avvicina alla musica da giovanissimo, abbandonando il sogno di fare il calciatore. Impara a suonare la chitarra da autodidatta e, come tanti giovani che amano fare musica, entra a far parte di alcuni gruppi locali. Poi nel 1982 la svolta, debutta sul palcoscenico della 32sima edizione del Festival di Sanremo con "Una notte che vola via". La canzone si classificherà al penultimo posto, peggio di lui solo un altro esordiente con la sua Vado al massimo, tale Vasco Rossi da Zocca (Modena).









Le successive partecipazioni nel 1983, 1985 e 1986 non hanno molta più fortuna: i brani "Nuvola", "Donne" e "Canzone triste" si piazzano sempre fra le ultime posizioni. Nel 1983 incide il suo primo album in studio intitolato Un po’ di Zucchero e parte per San Francisco per incontrare Corrado Rustici che lo presenta a Randy Jackson. Nel 1985 torna in Italia con una nuova band nella quale ci sono Randy Jackson al basso, Corrado Rustici alla chitarra, Walter Afanasieff alle tastiere e Giorgjo Francis Perry alle percussioni. Partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Donne” , e successivamente pubblica Zucchero & The Randy Jackson Band.

L’anno seguente esce il disco Rispetto che tocca i vertici delle classifiche e "Zucchero", ora per tutti, partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con “Canzone Triste”.