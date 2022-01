La storia di "Beggin", la canzone dei Maneskin più ascoltata al mondo

"Beggin" la hit dei Maneskin più ascoltata al mondo, che occupa stabilmente il 3°posto nella classifica Global Viral 50 e il 1° posto nella Global 200 di Spotify, ha una storia che risale al 1967. Oltre 7 milioni e 470mila stream globali per un brano che The Four Season pubblicarono come secondo singolo estratto dall'album New Gold Hits.

Frankie Valli & The Four Seasons - Beggin



Si tratta di un gruppo rock molto conosciuto ed apprezzato tra gli anni '60 e '70, tanto che nel 1999 è stato inserito nella prestigiosa lista " Hall of Fame" e considerato quello più popolare prima dei Beatles. La loro storia è stata raccontata anche da Clint Eastwood nel film/musical "Jersey Boys".



Jersey Boys - Trailer Italiano Ufficiale

"The Four Season" furono per tredici volte nella top ten tra il il 1962 ed il 1967 e il leader Frankie Valli registrò nuovamente "Beggin" durante la sua carriera da solista.









Successivamente, nel 1974, lo riproposero gli Shocking Blue, mentre in tempi più recenti, il Dj Pilooski ne ha realizzato un semplice remix.

FRANKIE VALLI & THE 4 SEASONS - BEGGIN' - PILOOSKI RE-EDIT

In realtà, la sua prima vera reinterpretazione la possiamo riferire ai Madcon, il duo norvegese che nel 2007 pubblica la canzone come singolo ottenendo il disco di platino con oltre 600 mila copie vendute in Inghilterra.

Madcon - Beggin