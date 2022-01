Adele in versione Biancaneve in "Oh My God"

Un look decisamente glamour quello di Adele per la presentazione del nuovo brano "Oh my God". Da Biancaneve vestita porge una mela rossa e rivisitando la fiaba in chiave moderna si atteggia a tentatrice.

"Oh My God" è il secondo singolo estratto da "30", il suo ultimo album già doppio disco di platino in Inghilterra con 600 mila copie vendute. E' evidente che la cantante abbia ufficialmente aperto una nuova fase della sua carriera. Dopo la delusione amorosa, ritorna a splendere il sole con un nuovo progetto che la vede protagonista.









Nel brano Adele esprime la paura di perdersi rimettendosi in gioco, cerca di mettersi al primo posto, ma vive un conflitto interno. Questo pezzo è fortemente collegato al precedente, qui la cantante teme di perdere il controllo e piombare nuovamente nella depressione, ma allo stesso tempo si rende conto di essere single e aperta, per la prima volta da quando è diventata famosa, a conoscere persone nuove.

Dal 21 gennaio, inoltre, Adele si esibirà in una residency a Las Vegas, "Weekends with Adele", che si terrà al The Colosseum of Caesars Palace Hotel.

Adele - Oh My God