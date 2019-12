Le città italiane tradotte in inglese (maccheronico)

Torino si traduce con "No Bulls", Bari diventa "You Cheat", Cremona è "Very big cream", Benevento "Well wind " e tantissime altre. I nomi di alcune città italiane sono stati "tradotti" fantasiosamente ed ironicamente sulla pagina FB e su quella Instagram di MalEdizioni, pseudonimo dietro il quale si nasconde Adamo Davide Romano, imprenditore social.

Pagine seguite da più di un milione e mezzo di follower, con un numero spropositato di commenti sagaci e reazioni divertite. Romano da qualche anno scrive e pubblica quelle che lui definisce "copertine di libri con ironia e sarcasmo" per "strappare una risata" sotto lo pseudonimo MalEdizioni, e crea le sue pagine comiche dal 2014. Cinque anni di risate per i suoi followers.