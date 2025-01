Stilata la lista delle spiagge più brutte, ed i parametri con cui sono state selezionate sono: i livelli di inquinamento, il sovraffollamento, la scarsa manutenzione.

Vediamo questa classifica: al primo posto c’è Kemer, in Turchia. I suoi complessi alberghieri sono anonimi, senza storia e senza cultura, tutti recintati, con parchi acquatici, ristoranti e centri commerciali, ma di scarso livello.

Al secondo posto c’è Albuferia, in Portogallo, con tanta vita notturna, ma con brutti condomini, per questo economici. Non certo il paese di pescatori che era alle origini, prima del turismo di massa.

Seguono La Linea in Spagna, Ploče in Croazia e Laganas in Grecia. C’è anche una città italiana, si tratta di Ostia, sul litorale a circa 30 Km da Roma, un tratto di mare dove si riversano i bagnanti di tutto il Lazio.

Era un tempo città portuale dell’Antica Roma, tant'è vero che si possono ancora vedere alcune vestigia archeologiche.