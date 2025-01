Tornano le arance della salute Airc

Per celebrare i 60 anni di AIRC (Fondazione per la ricerca sul cancro) sabato torna nelle piazze di tutta Italia l’iniziativa "Le Arance della Salute".

I volontari della Fondazione distribuiranno prodotti solidali, accompagnati da una pubblicazione con consigli pratici per la salute e ricette a base di arance firmate da Davide Campagna e Chiara Maci.

L’evento coniuga la raccolta fondi con la promozione di uno stile di vita sano, pilastro delle attività di prevenzione di AIRC. Ogni anno AIRC arriva con le sue buonissime arance della salute.

Un appuntamento importantissimo per promuovere l’importanza della prevenzione attraverso le buone prassi a tavola e per supportare la ricerca, dando voce a 5.400 ricercatrici e ricercatori al lavoro per prevenire, diagnosticare e curare sempre prima e sempre meglio tutti i tipi di tumore.

Dove trovare le arance della salute? In Piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone, a Rimini in piazza tre Martiri, Pesaro sede del Liceo Classico al Campus, Cesena Corso Sozzi Duomo, Forlì Piazza Saffi, Lugo Piazza Casette Basse, Mercato Saraceno piazza Mazzini.