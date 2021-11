LOVE NWANTITI – Il successo internazionale lanciato da TikTok

All'interno del successo mondiale di CKay troviamo un lavoro vecchio di anni, infatti nel 2019 l'artista nigeriano inviò la sensuale e lenta "Love Nwantiti (ah ah ah)" alla sua etichetta, la Chocolate City Music, ma “Nessuno la prese sul serio perché non era una canzone veloce”, spiega CKay.

Due anni dopo - e grazie a una sfida virale di TikTok, oltre a cinque altre versioni, tra cui una acustica e le altre velocizzate – “Love Nwantiti” è diventata la prima hit di CKay a scalare la Billboard Hot 100, entrando nella top 40 della prestigiosa classifica!









Il 26enne CKay, all'anagrafe Chukwuka Ekweani, descrive "Love Nwantiti" come "la mia versione dell'Afrobeats", dichiarando che trova particolare gioia nel creare ciò che chiama “Emo Afrobeats”.

Queste le sue parole: "Emo Afrobeats è un modo per esprimere me stesso, le mie emozioni e il mio suono e avere ancora un ritmo", inoltre sono nato nel Segno del Cancro, quindi la mia energia nasce fondamentalmente dalle mie emozioni."





CKay - Love Nwantiti (TikTok Remix) (Lyrics)

Con l'aiuto del suo manager Ogbolu Favour, che ha ascoltato la musica di CKay nel 2016, l'artista ha firmato un nuovo contratto con la Warner Music South Africa e spera di pubblicare il suo album di debutto il prossimo anno.



CKay vorrebbe collaborare con artisti R&B come SZA, Summer Walker e Chris Brown e magari con pop star come Chris Martin e Billie Eilish.

Per Ogbolu Favour, il suo manager, il successo internazionale di "Love Nwantiti" è solo l'inizio per CKay e dichiara: "Lo vedo come una star globale africana".