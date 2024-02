"Love On" per Selena Gomez

A sei mesi da "Single Soon", balzato alla seconda posizione della classifica Radio in Italia ed annoverato tra i venti brani più trasmessi dalle radio nel 2023, Selene Gomez torna con un nuovo singolo.

Il pezzo, "Love On", è ispirato al periodo trascorso dalla Gomez lo scorso anno a Parigi, dove è rimasta alcuni mesi.









Sia Single Soon che Love On faranno parte di un album che uscirà quest’anno, ma che potrebbe essere l’ultimo della Gomez per sua stessa ammissione: “Adesso sono arrivata ad una decisione. Se devo scegliere una strada professionale su cui concentrarmi in futuro credo che questa sia la recitazione. Penso che farò solo un altro album. So che non devo scegliere per forza tra musica e recitazione, ma voglio rilassarmi perché sono stanca. Per questo è meglio così. Fin da piccola volevo fare l’attrice, non ho mai avuto intenzione di fare la cantante a tempo pieno, ma a quanto pare quell’hobby si è trasformato in qualcos’altro, in un’occupazione vera e propria“.

Sarà davvero un addio alla musica il suo? Come diceva un noto cantautore italiano "lo scopriremo solo vivendo". Intanto, "Love On"!