"Lunch Atop a Skyscraper" letteralmente "pranzo in cima a un grattacielo" e infatti la foto, con una ambientazione "America anni 30", ritrae un pranzo ad alta quota su una gru, è tra le più famose e discusse al mondo. Ma dietro a questo scatto c'è una storia che non tutti conoscono la foto ci porta infatti alla pausa pranzo di un gruppo di operai addetti alla costruzione dei più alti edifici di New York il "GE Bulding presso il Rockefeller Center" . Gli operai immortalati da Charles C. Ebbets stavano seduti su una trave sospesa consumando il pranzo uno accanto all'altro. Fu pubblicata per la prima volta sul New York Herald Tribune del 2 Ottobre 1932, si deicse di mantenere per anni sconosciute circostanze e identità degli operai ritratti nella scatto divenuto famoso in tutto il mondo. Il regista Sean O'Cualain nel 2012 ha presentato al "Festival Internazionale del Film di Toronto" il documentario "Man At Work" che racconta proprio la storia di questa strana, inquietante ma al tempo stesso afascinatissima fotografia, dal nome " Lunch Atop a Skyscraper". Girandoun altro documentario ambientato nell'Irlanda del Nord, il regista entrando in un pub vede dietro al bancone una copia della foto, e sotto una scritta che diceva " "Questo è mio padre Sonny. Pat Glynn". Residente a Boston, una volta rintracciato ha confermato la sua presenza su quella trave assieme allo zio, entrambi emigrati in America per cercare lavoro. inizialmente spinto dalla curiosità di scoprire se lo scatto fosse autentico o frutto di manipolazione in camera oscura, come un fotomontaggio, il regista decise di proseguire le sue ricerche sulla celebre foto scoprendo l' autenticità del tutto.