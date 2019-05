Mamma voglio fare l'Influencer

Quali sono i lavori più ambiti dai giovani di oggi?

L'agenzia di comunicazione Klaus Davi & Co. si è occupata di questa ricerca ed ha messo in luce un dato che non stupisce molto: la maggior parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni non vuole fare lavori manuali per non "sporcarsi le mani".

I dati ne danno conferma. Infatti in fondo alla lista c'è il meccanico, considerato da alcuni un lavoro pericoloso, da altri vergognoso e c'è chi addirittura crede che possa provocare impotenza.

Altro aspetto che incuriosisce e destabilizza allo stesso tempo, riguarda il 17% degli intervistati che vorrebbe fare il tronista! Sempre che quello del tronista sia considerato un lavoro, quali sarebbero le mansioni di chi sta seduto su una sedia in cerca del "divin amor"?!

Tutto questo non stupisce se pensiamo che in cima alla classifica con il 71% ci sia il sogno di fare l'influencer. In merito a questo occorre fare una piccola precisazione. Il web è una grande risorsa per molte aziende e occorrono persone competenti in grado di occuparsene.

Il grande errore commesso da una gran parte di ragazzi è quello di pensare che essere un influencer significhi stare tutto il giorno in piscina a sorseggiare mojito, in un hotel 5 stelle facendosi un semplice selfie, o quanto meno che questo sia sufficiente per portare a casa uno stipendio da urlo.

Se ad aggiudicarsi il podio è il mondo degli influencer, sappiate che il 48% sogna di fare il fashion blogger, il 36% lo stilista di moda, il 31% lo chef, il 27% il designer di automobili, il 22% l'avvocato e il 7% il medico.

E voi cosa ne pensate?