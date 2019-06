Da domani si parte, a Taranto, con la cinque giorni di grande qualità di Medimex 2019. Dopo i già annunciati Cigarettes After Sex, Editors, Liam Gallagher e Patti Smith, si completa la line-up dei live nell’inedito palco di Villa Peripato. Il tutto con i concerti dei Clock DVA (curiosissimi di vedere delle leggende del post punk di nuovo in Italia), James Senese e Napoli Centrale, Ensi in coppia con Johnny Marsiglia. Ma anche GioEvan, Woodstock Special Project Band, La Municipàl e il gran ritorno di una delle migliori band della scena anglo indiana degli anni ’90, come gli Asian Dub Foundation. Si sono aggiunti di recente Julielle, JoyCut, King Hammond & The Rude Boy. Curiosità: Liam Gallagher si esibisce a Taranto sabato 8, il giorno dopo l’uscita nel Regno Unito e Irlanda di Liam Gallagher: As It Was, il documentario che racconta l’avventura da solista del musicista inglese dopo l’esperienza con gli Oasis. Un bel evento per chicama la muscia di un certo tipo e...una fantastica occasione per visitare una zona della nostra penisola fantastica, Taranto a parte, con spiagge candide, un mare cristallino ed una natura da scoprire. ( Ci sono stato da poco ) :-)