Mick, Keith, Ron e Charlie, la loro storia in tv diventa"My life as a Rolling Stone"

È in arrivo, ma solo sugli schermi televisivi britannici, una nuova serie che racconta come arrivarono al successo i Rolling Stones. E' intitolata semplicemente "My life as a Rolling Stone"e il trailer è stato diffuso a poche ore dal debutto in streaming del documentario, che invece sarà visibile on line dal 2 luglio.



Purtroppo per i fans italiani, come del resto per tutti quelli sparsi nel mondo, la fumata è nerissima nel senso che al momento resterà visibile solo ai fortunati utenti del Regno Unito.



In un primo momento infatti la serie sul gruppo, che nel girato viene definito come "la più grande band della storia del rock", sarà disponibile solo per loro. Tutti gli altri devono dunque aspettare che qualche network o tv nazionale acquisti i diritti per trasmettere la serie.



Dalle indiscrezioni pare che la serie in ogni puntata racconti la storia di uno dei componenti della band, quindi essendo in quattro i componenti degli Stones, presumibilmente saranno almeno quattro, anche gli episodi. Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts, (deceduto purtroppo lo scorso 24 agosto), i nomi degli Stones, attraverso la serie racconteranno come quattro personalità distinte, unendosi, possono dare vita a un gruppo che ancora oggi, dal lontano 1962, continua ad essere una macchina da guerra.