Parliamo di social, dal loro avvento pubblichiamo immagini di ogni tipo dal cibo ai selfie passando per le foto dei nostri “pet-amici” e delle vacanze. Un flusso di immagini continuo sui nostri profili che racconta spesso gli aspetti della nostra vita anche più intimi.









Adesso però provate a pensare di avere solo 100 possibilità in tutto di pubblicare foto o video. L'obbiettivo è quelle di farci riflettere su quello che è il sovraccarico di immagini che quotidianamente pubblichiamo. Ben Grosser ricercatore e artista americano ha inventato “Minus”. Non esiste un tempo massimo per farlo ma si possono postare solo 100 contenuti in tutto. Non c'è quindi la ricerca ossessiva di like come sui social tradizionali. Il feed segue l’ordine cronologico, ma non c’è l'ora o la data di quando vengono pubblicati. C’è solo un numero che indica quanti post rimangono e quando si raggiunge la quota si è obbligati a restare inattivi. Ce la fareste a pubblicare “solo” cento contenuti ? Una bella sfida.