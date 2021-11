Il lavoro dei vostri sogni è in infusione

Il vostro culto è il tè ? Provate ora a pensare che potreste essere pagati per berne quanto ne volete. La possibilità non è affatto remota anzi siamo nel campo delle fattibilità.









La Tetley azienda britannica, tra le più famose del settore, attiva in 40 paesi, cerca degustatori da formare. Diciamo per fare un paragone “spericolato” dei sommelier del tè. Il profilo richiesto è di quelli medio alti, serve infatti una laurea in biologia o in una scienza legata alla nutrizione, considerata la base per intraprendere poi una preparazione su gusti, aromi e colorazione. Se soffrite d'insonnia non è il lavoro ideale, visto che si arriverà a degustare anche 300 miscele al giorno. Ma c'è un' altro aspetto interessante i prescelti viaggeranno in mezzo mondo, con destinazioni e luoghi meravigliosi come India, Nepal, Giappone, Sudafrica, Vietnam e Brasile.