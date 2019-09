Musica Metal a tutto volume nel nuovo stadio di Budapest

“Germania, il mio cuore è in fiamme. Non voglio mai lasciarti ”. Questo il ritornello di "Deutschland", la canzone dei Rammstein, che per tutta la notte, fino alle 7,30 del mattino ha risuonato al nuovo stadio di Budapest.

I residenti che abitano vicino al “Pusáks Arena” si sono dovuti sorbire per diverse ore le note, non proprio adatte ai dolci sogni, di questo gruppo musicale metal tedesco a causa di un guasto tecnico all'impianto audio.

I proprietari si sono scusati con tutti ed hanno assicurato che non si ripeterà. La struttura sarà inaugurata il prossimo 15 novembre con il match tra Ungheria e Uruguay e potra' ospitare fino a 67.000 persone.