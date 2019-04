Noel Gallagher al Concertone

Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds, il gruppo che fondò nel 2010 dopo lo scioglimento degli Oasis, saranno fra in protagonisti del Concertone il prossimo l'1 maggio in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. Dopo il Concertone, Gallagher ed il suo gruppo, sarà lunedì 8 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e martedì 9 al festival Arte&Musica di Mantova per le uniche due date in Italia. Al Concertone parteciperanno naturalmente anche tanti altri artisti...tra i già confermati: Carl Brave, Daniele Silvestri, ex-Otago, Ghali, Ghemon, La Municipàl, La rappresentante di lista, Motta, Negrita, Pinguini tattici nucleari e Subsonica.