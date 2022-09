“Palla al centro” il nuovo singolo di Elisa con il featuring di Jovanotti

La speciale collaborazione di fine estate tra due personaggi che da anni sono emblema dell’ottimismo, della voglia di fare nonostante le critiche, della voglia di reagire alle avversità e di saper resistere a ogni problema.

"Palla al centro" è il primo duetto di Elisa con Lorenzo ed è estratto dal suo ultimo doppio album “Ritorno al Futuro / Back to the Future”. Una canzone carica di energia e solarità, che arriva in radio sul finire dell’estate ed è stata scritta da Elisa insieme a Dardust, ovvero Dario Faini (che firma anche la produzione come DRD), Vanni Casagrande e Jovanotti, che duetta nel brano con lei.

Palla al centro è uno dei brani più apprezzati dall'ultimo progetto artistico di Elisa, anche grazie alla collaborazione proprio con uno dei più grandi artisti italiani: Jovanotti.

Legati da un rapporto di amicizia e di stima, Elisa e Lorenzo uniscono le forze in un brano che contiene il forte desiderio di lanciare a tutti un messaggio che possa farci guardare al futuro con gioia ed energia. Che possa farci mettere da parte le negatività che ci hanno accompagnati in questi ultimi anni.

Elisa, Jovanotti - PALLA AL CENTRO (Lyrics/Testo)

È la stessa Elisa a raccontare l’importanza di questa collaborazione inedita, attraverso un post sui social in cui racconta di aver realizzato un sogno:

“Dal giradischi della mia camera da piccola ad un pezzo insieme nel mio disco, dal palco calcato insieme adesso anche in radio. Un sogno si realizza: io e Jova insieme in un pezzo, Palla al Centro è il nuovo singolo. Siamo le onde di un mare grande, quest’onda che viene e che va”.

Alla fine la palla torna sempre al centro.