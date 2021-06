"Pranzo" prima degli esami

Se è vero che gli esami nella vita non finiscono mai, quelli di maturità sono destinati a rimanere nei ricordi degli studenti che li faranno. In Italia sono 540 mila i maturandi coinvolti che hanno iniziato oggi, 103 i ragazzi sammarinesi che in 80 minuti dovranno giocarsi il voto finale. Coldiretti Italia ha pubblicato "Promossi e bocciati" un vademecum di alimenti, snack e bevande che sarebbe bene evitare in questo periodo.









Deciso no a salatini, noccioline e pasti super speziati, va evitato l'eccesso di caffè e di cioccolato per non disturbare il sonno notturno. Consigliati frutta e verdura, si a pasti leggeri in piccole dosi suddivise durante la giornata per non subire il calo dell'attenzione che capita in fase digestiva. Un no deciso ai digiuni ma anche le spezie come paprika, curry, pepe e cucina troppo condita.