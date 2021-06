La matematica del "Professor Cacca"

In quanti abbiamo passato notti insonni prima di un compito scritto, oggi la chiamano "verifica", o di un'interrogazione orale che avesse per materia la tanto temuta "Matematica". Materia per molti ostica, inavvicinabile a volte con punte di frustrazione per il mancato risultato. Tralasciando poi le storie, soprannomi e epiteti rivolti ai docenti, professoresse o professori che la insegnavano. Ora dall'Oriente e più precisamente dal Giappone arriva un insegnante del tutto singolare anche nel nome, il "Prof. Cacca". Con se porta un nuovo metodo per imparare la matematica però divertendosi.









Sono dei volumi rivolti alla scuola primaria interamente concepiti nel rispetto dei contenuti formativi fondamentali della scuola alla quale sono destinati la primaria appunto. Inutile dire che l'elemento protagonista in tutti gli esercizi è proprio lei, "la cacca" ma attraverso stickers da attaccare ai piccoli alunni risulteranno più facili i vari problemi da risolvere, le prime operazioni, il tutto sotto l'attenta guida del Professore. Infatti permette ai bambini di vincere la resistenza nei confronti dei numeri, favorendo in modo spontaneo l’abilità nel calcolo e la comprensione del testo.



Grazie al Professor Cacca la matematica non è mai stata così divertente!