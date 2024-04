Prova costume in arrivo? Aria Fritta!

Siete pronti per assaggiare un bel piatto di aria fritta? No, non è l’ultima tendenza in fatto di diete, ma l’idea di uno chef stellato, Nicola Dinato. Si tratta di un antipasto fatto di una bolla d’aria condita con l’ozono: è leggera, ha la forma di una nuvola ed ha un sapore che non è paragonabile a nessun altro alimento.

Un'idea per assaporare una boccata di aria fresca fritta condita con sesamo nero, alga kombu e maionese di soia. Interessante anche il concetto gastronomico che si legge nel profilo Facebook del ristorante di Castelfranco Veneto: “..figlio di quest’epoca, dove il nulla è sempre più importante”.









Come da copione, lo chef non rivela la ricetta in tutti i suoi ingredienti, ma sappiamo che questo particolare antipasto nasce dalla tapioca, un amido facilmente digeribile e molto energetico che viene utilizzato in Sud America.

Allora? Vi state preparando ad assaggiare l’aria fritta? State certi che questa frittura non è grassa e non contiene olio, quindi è l’alimento perfetto per chi vuole superare la prova costume!