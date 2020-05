Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: la Banda Militare di San Marino

NOTE IN QUARANTENA - BANDA MILITARE RSM

Se ci fermiamo un momento a riflettere, possiamo facilmente accorgerci che la musica permea la nostra vita a 360°. C'è la musica che ascoltiamo nell'intimità delle nostre case, c'è quella che ascoltiamo in macchina, in palestra, mentre andiamo a fare la spesa, c'è la musica che vogliamo come sottofondo durante le occasioni speciali e c'è quella che accompagna eventi che riguardano la società di cui facciamo tutti parte.

Oggi con noi abbiamo la Banda Militare di San Marino, che aderisce alla nostra campagna #IOSTOCONGLIARTISTI! L'esibizione è diretta dal Tenente M° Stefano Gatta e potrete ascoltare l'inno Nazionale sammarinese versione #distantimauniti #iorestoacasa nel pieno rispetto delle norme dovute all' emergenza #Covid19

Una banda musicale capace di far sentire partecipi e sostenuti tutti. Tra gli infiniti poteri della musica c'è proprio quello di creare coesione ed unità. Questa emergenza ha messo tutti a dura prova ed ora che ci avviciniamo, a piccoli passi, ad una svolta, un pò di musica non può far altro che accrescere la nostra voglia di rialzarci e rinascere!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607