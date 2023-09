Riciclo creativo

Sapete che da un sacchetto di patatine buttato in un secchio e comunque riciclato correttamente possono nascere oggetti utili con un paio di occhiali da sole e non solo.

Anish Malpani, di Pune in India, si è reso conto del potenziale inutilizzato delle plastiche multistrato dopo aver trascorso gli ultimi due anni a sperimentare nel laboratorio della sua azienda che si chiama Ashaya per trovare una soluzione.

Ha così creato un processo per estrarre chemio-meccanicamente i materiali da questi rifiuti con la sua tecnologia in attesa di brevetto e convertirli in prodotti di alta qualità. Il primo è un paio di occhiali da sole, con il marchio Without.

Dopo la recente conclusione del programma beta, come racconta greenme, che si è rivelato un vero e proprio successo, il team si sta preparando per il lancio. Anish recupera la plastica direttamente dai raccoglitori di rifiuti e ne ha assunti a tempo parziale cinque. Raccoglie poi circa cinque chili al giorno da un collettivo di raccoglitori di rifiuti gestito da 12-13 donne raccoglitrici di stracci.

Il suo team ha stilato un elenco di 400 prodotti e ne ha selezionati 70, tra cui cornici per foto, portafogli, penne, ecc. Gli occhiali da sole sono stati scelti per primi.