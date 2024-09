Social e allenamenti

Guardare i profili social ? il consiglio è di non farlo più perché secondo alcune ricerche, controllare i proprio profili prima della palestra può togliere energia e forza. Secondo questo studio brasiliano, potrebbe succedere di sentirsi più stanchi e demotivati e sicuramente più distratti il che non può che peggiorare il nostro allenamento.

Secondo lo studio che ha diviso coloro che dovevano allenarsi per 30 minuti in due gruppi, il gruppo che prima avevacuriosatosui social ha svolto il 15% di esercizi in meno e con un livello di stanchezza superiore.

Si evince quindi che l’affaticamento mentale incide su quello fisico. Per non parlare di consultare i social durante gli allenamenti. C’è chi fa esercizi postando anche selfie mentre si allena.

La fatica mentale forse è troppo trascurata negli sport, ma i social ridurrebbero anche la concentrazione e la motivazione e la fatica mentale riduce la resistenza fisica.

Da un punto di vista fisiologico, l’uso dei social fa aumentare i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress e incrementa anche ansia e depressione, che si ricollegano alla fatica mentale.