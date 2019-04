Stanlio & Ollio tornano al cinema

"Sei sempre il solito stupìdo!" A sentire questa frase quante risate ci siamo fatti tutti noi fans di Stanlio & Ollio nelle comiche trasmesse in televisione. Bene, Laurel & Hardy rivivono sugli schermi cinematografici grazie al regista Jon. S. Baird che ha coraggiosamente diretto la pellicola che si intitola semplicemente "Stanlio & Ollio" e che prende in esame un capitolo della vita e della carriera dei due attori, considerati da tutto il mondo il duo comico per antonomasia, e precisamente la tournèe teatrale che fecero in Inghilterra verso il tramonto della loro carriera, all'inizio degli anni 50.

"Una scelta molto intelligente, perché spesso l’errore sta nel cercare di tracciare una biografia raccontando cronologicamente la vita di una persona. Così non si è corso il pericolo che sfuggisse il ritratto di queste due persone meravigliose che sul set si muovevano come una macchina perfetta quasi fossero una persona sola. La coppia dal 1927 fino al 1950 girò la bellezza di 107 film suddivisi in 32 lungometraggi muti, 23 lungometraggi con sonoro, 40 i cortometraggi, 12 i cameo che li vedevano comparire in altre pellicole. Ne è uscita una storia che rivela il grande affetto tra i due uomini che hanno condiviso per 35 anni la stessa passione, quella di fare ridere e molto, chi andasse a vedere i loro film. E possiamo dire che questo era il vero segreto del loro successo. Oltre alla loro maniacale e meticolosa preparazione, alle sceneggiature paradossali studiate con attenzione, che hanno fatto scuola.

Senza contare che, come ha dichiarato MIna, ".. il doppiaggio in italiano di Stanlio & Ollio è una delle cose più deliziose del cinema di quel periodo. Alberto Sordi e Mauro Zambuto si sono inventati questo modo di parlare molto lontano da quello che era l'originale. Hanno spostato gli accenti, hanno diversificato le voci.... Bellissimo lavoro..."

"Stanlio & Ollio" sarà nella sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 1°Maggio 2019. Cosa resta da dire? "Arrivedorci!"