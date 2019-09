Stare bene...o almeno meglio

Essere positivi ci fa vivere meglio. Questa è la verità. Inutile girarci intorno. Eppure tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto pensieri negativi. La negatività ci condiziona la vita, rendendola più difficile e tortuosa, aumenta la frustrazione, le paure si ingigantiscono diventando dei macigni di emotività senza luce, fatta di ombre scure. A un certo sentiamo di non valere, la nostra autostima viene messa a dura prova. Non credete sia arrivato il momento di stare bene...anzi, perché no, benissimo?

Ho trovato uno studio, una ricerca che ha testato una serie di esercizi/suggerimenti, delle azioni che possono sicuramente aiutare. I pensieri negativi non possono semplicemente “sparire” essere cancellati. Possono essere gestiti attraverso l’autocontrollo e la positività.

1) Scrivi due qualità e due caratteristiche che apprezzi di te. A volte siamo noi i peggiori nemici di noi stessi, sempre pronti a giudicarci e a criticarci. Se invece di guardare i lati che non ti piacciono di te, sposti la tua attenzione su quelli che apprezzi maggiormente, ti assicuro che inizierai a guardarti da un’altra prospettiva.

2) Ripeti una frase bella nei tuoi confronti. Un ottimo esercizio per rafforzare l’autostima è quello di guardarsi allo specchio; sembra una cosa banale ma si tratta di un metodo efficace per imparare a comunicare con il tuo inconscio, amarsi, prenderti cura di te e guarire dalle ferite del passato

3) Fai qualcosa che ti piace. Passa del tempo facendo qualcosa che ti fa stare bene, come per esempio il tuo hobby preferito.

4) Oggi non farò nulla che non è in linea con quello che voglio fare. Quante volte ti ritrovi a dire di sì solo per compiacere qualcuno o magari per evitare critiche e tensioni? Senza renderti conto ti stai facendo del male! Se qualcosa non è in linea con i tuoi valori, non farlo.

5) Goditi una giornata di pieno relax. Esci, vai in un posto che ami particolarmente o concediti un piccolo regalino. Il tuo inconscio tene sarà grato e ovviamente ne beneficerai anche tu.

6) Regalati dei fiori. Quante persone vorrebbero avere al loro fianco qualcuno di speciale che regali loro dei fiori! Quella persona speciale sei tu! Per una volta, fai un regalo a te stessa/o e compra dei bellissimi e profumatissimi fiori per la tua casa.

7) Fai spazio per te stessa/o. Ritagliati un po’ di tempo solo per te e quello che vorresti fare veramente. Metti te stessa/o al primo posto prima di soddisfare le richieste degli altri.

8) Scrivi una lettera d’amore per te stessa/o. A chi non piacerebbe ricevere una lettera con parole di amore, stima, apprezzamento? Scrivi quella lettera a te stessa/o proprio come faresti con una persona a cui tieni!

9) Fai un bagno rilassante. Concediti delle coccole e un trattamento speciale come un bagno rilassante. Accendi qualche candela e lasciati avvolgere dalla dolcezza dell’acqua.

10) Vai a farti fare o fatti un massaggio. Concediti un massaggio per distendere tutte le tensioni accumulate e rilassare il tuo corpo che lavora tanto per te, ogni giorno.

11) Bevi tanta acqua e mangia cibi sani. Amare noi stessi significa anche fornire al nostro corpo le sostanze di cui ha bisogno per funzionare al meglio. Assicurati di bere tanta acqua e di scegliere cibi sani.

12) Abbracciati Stringiti. in un abbraccio di amore e comprensione: è un modo per dimostrare affetto e protezione nei tuoi confronti.

13) Fatti un complimento per una cosa che hai fatto. Fatti un complimento per una cosa che hai portato a termine e se qualcuno ti fa un complimento, accettalo con gratitudine! I complimenti sono doni di prosperità.

14) Concediti il tempo di non fare nient.e Il vero lusso è il tempo. Non dobbiamo essere sempre produttivi e all’opera ogni minuto della nostra esistenza. A volte l’unica cosa di cui abbiamo voglia e bisogno è non fare niente e lasciarci andare all’ozio.

15) Sorridi. Sorridi dal profondo del tuo cuore, distendi tutti i muscoli del viso e diffondi vibrazioni positive nell’aria!

16) Fai respiri profondi. La respirazione consapevole agisce come un vero e proprio massaggio sui nostri organi e ci aiuta a disintossicarci, lasciare andare credenze e pensieri limitanti e ritrovare serenità e benessere. Durante la giornata, ricordati di fare qualche respiro profondo!

17) Cucina il tuo piatto preferito. Cucina il tuo piatto preferito e gustatelo con gratitudine, facendo uso di tutti e cinque i sensi.

18) Indossa ciò che ti fa sentire bene. Metti il tuo vestito preferito e/o un po’ di trucco se ti fa sentire bene. Guardati allo specchio e ammirati per qualche secondo.

19) Celebra te stessa/o per un successo che hai ottenuto. Celebra per un successo, anche piccolo, che hai ottenuto. Dai sfogo alla tua creatività.

20) Fai una passeggiata. Fai una passeggiata nel parco o in riva al mare o qualsiasi altra attività sportiva che ti faccia stare bene. Prenditi cura del tuo fisico.

21) Fai qualcosa che ti spaventa. Quando facciamo qualcosa che pensavamo non essere in grado di fare e quando affrontiamo una situazione che abbiamo sempre evitato, ecco che ogni cellula del nostro corpo impara a superare ogni credenza limitante e noi ritroviamo immediatamente energia e voglia di vivere!

22) Leggi un libro che ti piace. Leggi un libro fa vibrare il tuo cuore. Amore per te stessa/o significa anche nutrire la tua anima con pensieri di amore.

23) Sbaglia qualcosa di proposito. Affronta il drago del perfezionismo e sbaglia qualcosa di proposito (ad esempio scrivi una email con un errore di battitura). È davvero così terribile come pensavi o puoi amarti lo stesso?

24) Medita qualche minuto. La meditazione è una pratica molto efficace per fare ordine e spazio nella mente. Medita qualche minuto in un luogo tranquillo e fai entrare più amore e pace nella tua vita

25) Chiedi aiuto se ne hai bisogno. Molte volte, per orgoglio, rifiutiamo l’aiuto degli altri o non lo chiediamo anche se ne avremmo bisogno. Lasciati aiutare e lasciati amare anche dagli altri

26) Divertiti! Ridi più che puoi, prenditi cura del tuo bambino interiore facendolo divertire!

27) Perdona chi ti ha fatto del male. Per-donare non significa condonare o fare finta che non sia successo niente. Il perdono è il balsamo del cuore che scioglie le catene che ci siamo messi addosso. Quando perdoniamo chi ci ha fatto del male, facciamo un grande atto di amore verso noi stessi.

28) Concedi al tuo corpo il giusto riposo. Concediti al tuo corpo il riposo di cui ha bisogno. Assicurati di dormire un numero sufficiente di ore e, di tanto in tanto, fai delle pause mentre lavori

29) Circondati di persone positive. Frequenta persone che ti fanno star bene, altra negatività non ti occorre! anche su youtube trovi playlist di questo genere);

30) Fai più sport Aiuta a rilasciare endorfine, che fanno rilassano la mente e aiutano a star sereni)

Ultima cosa...crediti un po di più.

Pace e buona vita a tutti