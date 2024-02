Terzo posto a UVPSM per La Rua

Il progetto La Rua, nasce in quel di Ascoli Piceno, dall'incontro dei tre componenti con Dardust.

Dopo la partecipazione ad Amici ed il tentativo vano di salire sul palco dell' Ariston, lo scorso anno, arrivano a calcare quello di Una Voce Per San Marino, con il "Governo Del Cuore", pezzo prodotto dallo stesso Dardust che non gli regala la vittoria, ma li colloca comunque al terzo posto in classifica e riceve anche il premio di Radio San Marino come “brano più radiofonico”.









Anche se non voleranno all'Eurovision Song Contest, quindi, il futuro del trio si preannuncia roseo e probabilmente finirà per farli rientrare fra gli artisti più trasmessi nell'etere.

Il pezzo, come si può facilmente evincere dal titolo, parla d'amore e di quello che succede quando si incontra qualcuno che stravolge tutti i nostri piani, facendoci provare emozioni che entrano in contrasto con la ragione, vincendone ogni resistenza.