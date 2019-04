The Cranberries – capitolo finale

La band irlandese nata ben trent'anni fa è ora pronta a pubblicare il suo ottavo e ultimo album. Il disco contiene undici tracce e chiude la carriera degli autori di “Zombie”.

Con l'annuncio dell'uscita dell'album “In the end” è stato rilasciato il primo singolo “All Over Now”, brano che ci riporta al classico suono dei Cranberries.

Per raccontare la storia dell'ultimo album della band dobbiamo tornare all'inverno del 2017, quando Noel Hogan e Dolores O’Riordan avevano scritto e anche provinato le undici canzoni che avrebbero poi fatto parte del disco.

Questo il ricordo di Noel: “Dolores non vedeva l'ora di terminare le registrazioni e partire per un nuovo tour e quindi poter cantare i nuovi brani dal vivo”.

Dopo la tragica scomparsa della cantante, avvenuta il 15 gennaio 2018, Noel Hogan, Mike Hogan e Fergal Lawler hanno ascoltato insieme le canzoni e, con il supporto della famiglia O’Riordan, hanno completato il disco, onorando così la grande interprete dal caratteristico stile vocale descritto dalla rivista musicale “Melody Maker” come “la voce di un santo intrappolato in un’arpa di vetro”.

“In The End” segna l'addio per The Cranberries ai loro fan ed è il tributo alla loro compagna di band e amica, ma anche un album potente al quale spetta di diritto un posto nella loro discografia da oltre 40 milioni di dischi venduti in tutto il mondo!