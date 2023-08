Torna la corsa delle patate

Il nome è decisamente originale corsa delle patate, è una gara podistica e sta per tornare con il suo appuntamento classico estivo.

Il via ufficiale a Brunico da piazza Municipio, sabato 26 agosto alle ore 17. Arrivata alla sua 24° edizione, raccoglie come sempre centinaia di appassionati di podismo provenienti da tutto il mondo che saranno di nuovo in gara.

Affronteranno il percorso estremamente pianeggiante e, di conseguenza, altrettanto veloce.

La gara podistica attraverserà il fondovalle pusterese e raggiungerà il piazzale delle feste di Campo Tures alla gara sono già iscritti più di 400 partecipanti, le iscrizioni sono ancora aperte.

Per iscriversi alla 24° edizione della Corsa delle patate la pagina web: www.potato-run.com/it