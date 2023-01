Tradite dallo stesso ragazzo fanno un viaggio e diventano amiche

Le due amiche protagoniste della vicenda si chiamano Emely Ortiz e Faith Bistline. Le due non si conoscevano ma, a loro insaputa, condividevano il fidanzato da oltre un anno e mezzo. Alla fine hanno scoperto tutto e la reazione delle due ragazze ha dell'incredibile. La vicenda comincia quando a Faith arriva in un messaggio la foto del suo ragazzo, chiedendole conferma se fosse il suo fidanzato.

Tutto normale, direte voi, se non che, il numero dal quale era partita la foto, a Faith fosse del tutto sconosciuto. Ovviamente la risposta è affermativa. Ma quello che segue gela il sangue. Chi ha risposto comunica a Faith che il suo compagno stava frequentando anche un’altra donna. Come avviene in questi casi, credo si avverta una leggerissima smania di chiarimenti, oltre a conferme o smentite, ed è stato così anche per la ragazza. Ha subito chiesto spiegazioni al fidanzato con un messaggio ma, come da copione in questi frangenti, lui non ha risposto. A contattarla invece è Emely, che le svela di frequentare il suo ragazzo da un anno e mezzo.

Non c'è nulla di più vendicativo di una donna tradita e ingannata....forse si! Due donne tradite e ingannate.









Le ragazze si coalizzano, consapevoli di essere state ingannate. Passano 2 giorni e l’uomo chiama la prima, ammette il tradimento e si scusa per quanto accaduto. Facendo forse leva sul fatto che, male che vada, ne sarebbe restata una su due. Peccato per lui che entrambe le ragazze, lo avevano già lasciato.

E qui il gran finale delle due raggirate: Faith, che aveva programmato una vacanza per i suoi 30 anni in Costa Rica con lui, decide invece di proporre a Emely di partire, perché "entrambe se lo meritavano e ne avevano bisogno". Sono state così bene, al punto che sono diventate ottime amiche.

La vendetta andrà anche servita fredda, ma la solidarietà femminile è meglio e non ha controindicazioni.