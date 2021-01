Tutto l'amore per la vita di Roberto Benigni

Mercoledì 27 gennaio 2021 ricorre la Giornata della Memoria istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite per commemorare le vittime dell'Olocausto. Si tratta del ricordo di un dramma umano che spesso sembra essere lontano a noi ma che in realtà, in altre forme, rimane un tema più che mai attuale.

Basti pensare alla valanga di odio che ogni giorno si riversa sui social, dove la volontà di annientare con le parole prende spesso il sopravvento a discapito della capacità di dialogare con chi la pensa in maniera diversa.

Un momento di riflessione condivisa e che in questo periodo difficile dovrebbe farci riflettere anche su quanto sia importante cercare la bellezza, conservare un angolo dentro di noi dove poterla attingere, proprio come fece Roberto Benigni nel film "La vita è bella".

"Guido Orefice : Buongiorno, principessa! Stanotte t'ho sognata tutta la notte, andavamo al cinema, e avevi quel tailleur rosa che ti piace tanto, non penso che a te principessa, penso sempre a te!"

Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio San Marino, ascolta il podcast!