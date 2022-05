Un malore colpisce il pilota, a far atterrare l'aereo ci pensa un passeggero

Sembra la scena presa da un film, l'aereo si allinea alla pista per atterrare e si sente la torre di controllo che chiama ripetutamente, il pilota, ma senza ottenere risposta. Panico totale....infatti il pilota mentre affrontava la delicata fase dell’atterraggio di colpo viene preso da un malore. Ma niente paura perché tra i passeggeri c'è chi se ne accorge ed entra nella cabina di pilotaggio. Afferra il microfono e lancia l’SOS: spiegando:"Ho una situazione grave qui. Pare che il pilota non stia bene e per questo è diventato incapace di guidare. Non ho idea di come pilotare l'aereo". Di sicuro queste parole agli operatori della centrale non devono essere esattamente suonate come gli Auguri di Natale, e dopo essere rimasti sbigottiti, non si perdono d’animo anche perché confortati dal sangue freddo messo in campo dal paseggero.









Non solo, ma è perfino capace di dire esattamente il punto della rotta in cui si trova l'aereo. Il passeggero ammette però anche di non avere alcuna esperienza,ma di voler eseguire alla lettera tutto quello che gli viene detto, pur di fare atterrare l’aereo e a portare i 14 passeggeri in salvo all'aeroporto internazionale di Palm Beach. Il video dell'incredibile salvataggio ovviamente è diventato virale. Il provetto pilota stava tornando a casa dalla moglie incinta, mentre il pilota che si è sentito male è stato portato subito in ospedale. Sicuramente sarebbe meglio avere due piloti a bordo, ma essendo un aereo privato e piccolo, un Cessna 208 Caravan, non è raro che questo avvenga. Per fortuna, c’era questo passeggero che aveva fretta di tornare a casa sano e salvo.