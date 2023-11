Un'ondata di "Euforia" per Annalisa

Reduce dal successo del suo primo concerto al Forum di Assago che ha visto 12 mila persone ballare ed emozionarsi con i suoi successi, Annalisa annuncia il nuovo singolo “Euforia” altro singolo estratto dal suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” entrato direttamente al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Il singolo, che ha aperto il concerto, è stato presentato per la prima volta in televisione ad X Factor in prima serata su Sky dove la cantautrice è stata super ospite.

“Euforia”, scritto da Annalisa con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, racconta quella sensazione dirompente che si prova all’alba, all’inizio di qualcosa di nuovo.

La cantante ha ormai imboccato la via dell'ascesa inarrestabile: solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione di copie certificate arrivando così negli anni a ottenere 30 Dischi di Platino e 12 Oro ed è stata inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo.