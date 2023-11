La magia di Dua Lipa

"Houdini" è questo il titolo dell'attesissimo singolo che introduce l'inizio di un nuovo capitolo per Dua Lipa. A tre anni di distanza dall'album “Future Nostalgia”, che è stato un enorme successo Il brano è uscito oggi insieme al suo video musicale ufficiale.









“Il pezzo incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca. Rappresenta le parti più leggere e liberatorie della mia vita da single", dice la cantante. La canzone è molto ironica, ci si chiede se qualcuno valga davvero la pena di essere preso in considerazione o se, alla fine, ci si pentirà. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga. Non vedo l'ora di condividere questa sensazione con i miei fan".

"Houdini" è stato scritto da Dua Lipa, insieme a Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker dei Tame Impala, un gruppo che, a detta della stessa artista, ha collaborato in modo determinante alla realizzazione del progetto,. A firmare la produzione, invece, Parker e Harle.