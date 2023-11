Un debuttante assoluto, ciò che ha rappresentato Bowie per tutta la sua vita e carriera: ”Sono un debuttante assoluto, sono assolutamente equilibrato, finché saremo assieme”. Absolute Beginners: come non pensare che si possa trattare di una dedica all’arte e alla sua musica?

Ma non solo, questo e tanto altro in un brano scritto e composto per la colonna sonora per il film omonimo, diretto da Julien Temple e ambientato nel 1958. Il racconto nella pellicola era una fotografia della gioventù londinese nel periodo a cavallo tra la generazione che si stava lasciando alle spalle gli effetti della guerra, e quella che a breve avrebbe scoperto i Beatles e i Rolling Stones...

Per saperne di più ascolta il reloaded!

David Bowie - Absolute Beginners