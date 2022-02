Un ritorno alle origini per John Newman

John Newman, una delle voci internazionali più riconoscibili degli ultimi anni, ci regala il suo nuovo singolo da solista ‘Waiting For A Lifetime’, in questo brano John ritorna alle origini della sua formazione musicale iniziata da giovane teenager nello Yorkshire e ce lo spiega così:

“Ho impiegato un bel po’ di tempo per capire quale dovesse essere il mio prossimo passo in termini di produzione musicale. E’ difficile cambiare e adattarsi quando sei solo tu a darti dei confini. Per anni una parte di me è stata influenzata soprattutto dal Northern Soul e dalla Motown e sebbene quella parte mi ispirerà per sempre ho sentito che stavo perdendo la presa, la messa a fuoco e il senso dell’orientamento. Ho smesso per un periodo di fare musica e ho cercato di tornare indietro a quando usavo la mia creatività come mezzo per colmare le mie emozioni e quando finalmente ho raggiunto una sensazione positiva e mi sono dunque sentito meglio, ho capito che mancava davvero qualcosa e che quel qualcosa era di nuovo la mia musica, i miei progetti”.









Questo nuovo brano, posiziona John Newman dietro ad una console grazie all’aiuto del suo amico Dj e producer Sigala, co-produttore di questo ultimo lavoro di John . Ecco il video:





John Newman - Waiting For A Lifetime (Official Lyric Video)

John Newman ha scritto ed eseguito alcune tra le hit più memorabili di questi ultimi 10 anni a partire da 'Feel The Love’ scritto e cantato con i Rudimental . Dopo quel #1 in UK, ne è arrivato immediatamente un altro: il grande successo chiamato ’Love Me Again’. Un terzo #1 è stato poi il brano di Calvin Harris con John Newman ancora una volta al featuring, chiamato ‘Blame’.

Aspettiamo di vedere i movimenti nelle classifiche internazionali di ‘Waiting For A Lifetime’!