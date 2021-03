Una Regina per nonna

Che sia la Regina delle nonne pare quasi scontato, ma pensare che il piccolo Archie abbia per nonna la Regina rende questo "calembour" molto divertente. Comunque Sua Maestà ha il cuore tenero e si è scoperto solo in questi giorni che per le festività natalizie, la Royal Family non voluto rinunciare al rito dello scambio dei doni sotto l'albero. Elisabetta sapeva molto bene cosa il piccolo Archie desiderava per rendere speciale il suo Natale, una macchina. Ma non lasciatevi trarre in inganno, non una scontata automobilina, ma bensì una macchina per i "Waffle", e cuore di nonna lo ha accontentato.













Nulla di nuovo perché la Regina, da sempre si dimostra premurosa con i suoi nipotini, prova a capire cosa desiderano di più, e poi li accontenta. . “La nonna ci ha chiesto cosa volesse Archie", ha detto Meghan, "e noi le abbiamo suggerito una macchina per fare i waffle. Archie ama così tanto i waffle da chiederli letteralmente ogni mattina, appena sveglio”.

Niente regali costosi, ma un regalo molto… dolce.