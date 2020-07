Vasco: "La Tempesta Perfetta"

Era l'estate del 2017 quando andava in scena l'evento che avrebbe segnato per sempre il modo di vivere i concerti. Modena Park la location che ha ospitato per la prima volta il mega concerto-show di Vasco Rossi, con una scaletta composta da 46 canzoni e 3 ore di musica! Ora a distanza di 3 anni, proprio per volontà del Rocker, questo immenso spettacolo diventa un film: "La Tempesta Perfetta".

Durante la visione del film-concerto, andato in onda mercoledì 1 luglio alle 20.35 su Rai Uno, Vasco racconta aneddoti ed emozioni provate durante quella giornata: ”Doveva andare tutto bene quella sera lì, il 1 luglio, dovevo anche essere pronto a cantare per oltre 3 ore e mezza! La tempesta perfetta è quando tutti gli elementi si combinano insieme, in modo straordinario, perché sia una cosa irripetibile. La tempesta rock perfetta è stata Modena Park”.

Un raduno rock ed una Tempesta che hanno segnato un record mondiale: 225 mila spettatori hanno cantato le canzoni di Vasco Rossi ormai diventato colonna sonora della vita di tanti. Il film oltre alla musica vede protagonisti anche Vinicio Marchioni, voce narrante e numerosi musicisti e attori tra cui Luca Zingaretti, Anna Foglietta, Laura Pausini, Stefano Massini, Francesco Montanari, Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi, Isabella Ferrari.

