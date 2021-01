Vasco Rossi: "Una canzone d'amore buttata via"

"Una canzone d'amore buttata via", è questo il titolo del singolo con cui Vasco Rossi apre il nuovo anno! Uscito il 1 gennaio 2021 e presentato in anteprima durante "Danza con me", lo show di Roberto Bolle in prima serata, è accompagnato anche da una clip realizzata nella meravigliosa cornice di Piazza Maggiore a Bologna.

La traccia è una vera e propria preghiera, un invito a rimanere saldi nei propri valori senza rinunciare a chi si ha al proprio fianco. Era già da tempo che il cantante, attraverso i social pubblicava contenuti inediti e dava anticipazioni su quello che sarebbe stato il primo singolo 2021. Il titolo e la cover erano già stati rivelati in un post su Instagram:

“Questa è veramente abusiva come anteprima!! E' arrivata la copertina del singolo. È bellissima!! ve lo spoilero subito..Una canzone d’amore buttata via. Fuori dal 1 gennaio 2021 l’anno della rinascita”.

Così è iniziato il countdown in attesa di conoscere “Una canzone d’amore.., buttata via”.

Nell'ultimo periodo Vasco Rossi ha scritto anche un lungo post ricordando il suo primo concerto: “Il mio primo concerto è nato come uno scherzo. Era il 1979. "Ti ho organizzato un concerto in Piazza Maggiore a Bologna con il gruppo che suona con Lucio Dalla" mi disse Bibi Ballandi. Peccato che due giorni prima arrivò la notizia che il gruppo non c'era. A quel punto mettemmo insieme una band al volo, nella cantina di Bibi. Roba da incoscienti: davanti alla gente che c'era in quella piazza mica potevi suonare quello che ti pareva. Invece andò bene. E il secondo concerto fu ancora più da incoscienti. Lo organizzò sempre Bibi alla festa delle radio libere dell'Emilia. Non so che cosa si sentisse giù, ma noi sul palco avevamo le facce così convinte che andò benissimo”.