Videogame: il mitico e inquietante Eddie diventa star del Calcio

Le copertine dei dischi degli "Iron Maiden" sono forse famose come la loro muscica e ce le ricordiamo tutti. Il protagonista ha un nome, si chiama Eddie. Va detto che gli Iron Maiden sono sempre stati i maestri del merchandise, pensando che sono davvero pochi quelli che non hanno almeno indossato una volta una T-shirt con il "ghigno" della mascotte della band e ancora meno quelli che non hanno mai sentito almeno una volta la loro musica. Ora è tempo di entrare nel mondo dei "Videogame" con Eddie come sempre protagnista.

Si intitolerà "Legacy of The Beast" e sarà un gioco di ruolo, arriva dopo che nel 2003 la band aveva lanciato una propria linea di birra e poi girato tutto il mondo con il "Ed Force One" che vedeva ai comandi il cantante Bruce Dickinson. Lanciato lo scorso Luglio il gioco arriva dopo una battaglia legale da 2 milioni di dollari, intentata contro 3D Realms, accusata di plagio per uno sparatutto che faceva riferimento al gruppo. Non serve sottolineare la evidente soddisfazione della band mentre osservano le immagini dove compare Eddie in tenuta da calciatore con i colori che ricordano la nazionale brasiliana, per celebrare l’inizio delle tappe del Legacy of the Beast Tour proprio in Sud America. Nel gioco i "Gamers"potranno vestire i panni dello scheletrico testimonial in cinque diverse versioni, che includeranno inoltre Argentina, Cile, Messico e West Ham, in onore della squadra di calcio preferita del bassista Steve Harris.