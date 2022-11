Vita da single

L'undici novembre è stato anche il “single day”, Coldiretti Italiana ha fatto i conti, i dati confermano che per gli oltre 8,4 milioni italiani per vivere da soli devono affrontare un costo della vita in media più alto del 90% rispetto a quello pro capite di una famiglia di 3 persone, con una situazione aggravata dai rincari delle bollette scatenati dalla crisi energetica.

L'associazione ha messo a confronto i costi della vita da soli con la spesa media di ogni componente di una famiglia tipo, sulla base dei dati Istat. Negli ultimi cinque anni i single sono aumentati di quasi il 5% superando gli 8,4 milioni e rappresentano 1 famiglia italiana su 3. E' aumentata di conseguenza anche la difficolta di far quadrare i bilanci.