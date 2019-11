XFactor 13, la seconda puntata vista con un giorno di ritardo causa Halloweeeeeen!

Si parte con il botto! No, si parte con un l’ospitone-lentone e l’esibizione corale. I concorrenti se la cavano bene, Nicola a parte con il pezzo sull’Ammmore universale di Lewis Capaldi: Somebody You Loved a cui Ale Cattelan ha infilato il #plasticfree e altri temi che vanno di moda nowadays - calpestando un prato sintetico -. Durante la presentazione invoca il tilt.. Finalmente si sbaglierà!

In breve: assegnazioni fotocopia della volta scorsa, forse per prudenza, spero in un pò di sperimentazione nelle prossime puntate. La prima manches inizia con i Booda!!!! “Booda Boom”e la loro “Take you there” spacca! Sul palco ci stanno proprio bene e anche ieri sera portano a casa il risultato! Giordana - dottoressa Torres - canta “Summertime Sadness” con la sua gran bella voce, intonata, ecc ma proprio non mi arriva! Enrico si confronta e si scontra con “Cieli immensi”di Patty Pravo: stona clamorosamente con l’espressività di un frigorifero. Peccato. Non gli basterà l’aspetto del primo Grignani per andare avanti.

Nicola graffia con “Old Town road”.. Le sue note basse fanno smuovere le budella … woooow! Arrivano poi i Sierra: Voglio tatuarmi la mezzaluna sullo zigomo, magari inizio a scrivere bene come loro! Chiude la manche Lorenzo - coccolino-topolino - fa venire i brividini cantando “La notte” di Arisa.

Momento Maneskin: Damiano ormai è più che maggiorenne ed è tutto quello che posso scrivere. Altro giro, altro regalo: seconda manche si apre con la piccola Sofia che incanta tutti con la sua versione di “Fix You” dei Coldplay.. riusciremo a sentirla su un pezzo più carico!?! Segue Marco, il mio preferito al momento - infatti va al ballottaggio - che canta “My Sweet Lord”, l'adoro, ma il pubblico no e finisce al ballottaggio.

Terna finale di esibizioni con - magari - i nuovi The XX! I Seawards sono stati definiti da Nostra Signora Maionchi “cristallini” .. - ascoltatevi “Cristalized” de The XX e mi direte - Tornando ai ragazzi di Samuel.. cantano “Clocks Go Forwards” di James Bay. atmosfera magica, sono tornati! Per me è sì! L’ultimo concorrente di Malika, Davide, si lascia distrarre dalle ballerine e se la ride eseguendo" In alto mare" di Loredana Berté. Finalmente si diverte e ci diverte.

Termina la manche, Eugenio che emoziona davvero tanto con la sua versione di "Scomparire". Niente tilt, dopo i cavalli di battaglia - le solite ballad - Sfera salva Marco o elimina Enrico, ciaone ai suoi tormenti. See u next friday