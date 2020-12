Giovanissima cantante, classe 2005, Federica Pinto, ha partecipato a diversi concorsi in Italia e all'estero, fino ad arrivare a pubblicare il suo primo inedito. Oggi è stata con noi al telefono per raccontarci qualcosa in più di se e per condividere la sua musica. Nel nostro podcast potete riascoltare l'intervista integrale!