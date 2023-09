Si prende un fenomeno, ma di quelli veri come Marco Macina. Ci si aggiunge un allenatore, ma di quelli bravi come Roberto Cevoli mescolando con un giornalista che è bravo anche a condurre in televisione come Roberto Chiesa, si ottiebe un mix perfetto per parlare il lunedì sera del calcio di Serie C.

Ci Vediamo Lunedi' su RTV San Marino, Roberto Chiesa ce lo ha raccontato a Diamoci del Tu.